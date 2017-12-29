СБУ увидела «российский след» в хакерских атаках на Украине

СБУ заявила о российском происхождении хакерских атак на правительственные инфосистемы Украины.

По словам главы спецслужбы Василия Грицака, осенью 2017 года состоялась массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов украинской исполнительной власти, которая содержала вредоносное ПО.

«Мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами», — цитирует главу СБУ «Интерфакс».

Грицак отметил, что «хакеры могли получать возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы».

Кроме того, по его словам, СБУ зафиксировала якобы организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа PSCrypt.

Ранее в декабре СБУ сообщила о задержании одного из полковников по подозрению в работе на российские спецслужбы.