В ГД заявили о безопасности Крыма в связи с задержанием ФСБ шпиона

Задержание гражданина Украины в Симферополе по подозрению в шпионаже говорит о том, что Крым находится в безопасности. Такое мнение высказала в понедельник депутат Госдумы Светлана Савченко.

По словам Савченко, человека задерживают, если он ведет себя таким образом. «Если у человека есть такие намерения, его хватают до того, как он приведет в исполнение эти намерения», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Комментируя информацию о том, что задержанный уже успел передать украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения, Савченко предположила, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ожидали момента для задержания.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который, по информации ведомства, целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, составляющие гостайну, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

В отношении Константина Давыденко заведено уголовное дело по статье о шпионаже. Следственные органы устанавливает контакты задержанного, пишет Утро.ru.

Напомним, с минувшую субботу осужденного в России за шпионаж эстонского бизнесмена Райво Суси обменяли на россиянина Артема Зинченко, который отбывал срок в Эстонии по аналогичной статье.