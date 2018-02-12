Суд арестовал подозреваемого в шпионаже на территории Крыма украинца

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте до 11 апреля задержанного в Симферополе по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб гражданина Украины Константина Давыденко.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля», — завила судья Елена Галиханова.

Как сообщал портал iz.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Давыденко 11 февраля. По данным ФСБ, он собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о деятельности частей и войск нацгвардии России.