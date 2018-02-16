Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России

Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«У нас нет военных средств, чтобы противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство», — приводит «РИА Новости» заявление Турчинова.

Секретарь СНБО Украины заявил об этом в ответ на вопрос защиты экс-президента Украины Виктора Януковича о том, почему Киев не объявил войну Москве после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, ранее Турчинов уже заявлял, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса допускает возможность «вооруженного освобождения» Донецкой и Луганской народных республик.