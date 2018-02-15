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Украина потребовала от РФ отремонтировать и вернуть корабли из Крыма

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Россия должна отремонтировать, а потом вернуть корабли, которые украинские военные оставили в Крыму в 2014 году, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль.

По его словам, россияне несколько раз выходили в море на десантном корабле «Константин Ольшанский», оператором которого числится Украина, остальные же стоят в доках и служат «донорами».

«Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили», — приводит слова Коваля «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.

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