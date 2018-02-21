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Два корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Большой десантный корабль (БДК) «Минск» и морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» ВМФ России 21 февраля проследовали через Босфор в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стамбульские интернет-сайты.

Вместе с двумя кораблями в среду через проливы также прошло спасательное буксирное судно СБ-739 Черноморского флота.

По утверждению стамбульских сайтов, «Минск» идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что это первый поход БДК «Минск» в Сирию в текущем году. В 2017 году он дважды совершал такие походы.

В конце января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в рамках военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии, что российские военные с помощью кораблей и подводных лодок ВМФ России нанесли по боевикам с начала операции в Сирии 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр».

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