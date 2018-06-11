Капитан рассказал о выживании моряков арестованного в Эстонии парома

Капитан экипажа грузового парома Petersburg, арестованного в Эстонии, рассказал о происходящих событиях и причинах остановки в таллинском порту Пальяссааре.

По словам Николая Шашкова, парому, принадлежащему предприятию Black Sea Ferry & Investments, предстоял ремонт, но судно арестовали за долги перед компаниями-поставщиками.

Сумма долга составляет €350 тыс., и еще €30 тыс. нужно отдать порту Таллина. При этом судно и моряки не могут покинуть порт, рассказал капитан Petersburg РЕН ТВ.

Экипаж парома не получал зарплату несколько месяцев, с моряками расплатились только за февраль. Из-за отключения энергоподачи несколько дней моряки жили без электричества, а греть воду ходили на контрольно-пропускной пункт порта, там же им разрешали ненадолго заряжать гаджеты,

После частичного погашения задолженности на судно вернули электричество, и в тот же день моряки встретились с российскими дипломатами.

Денег, выплаченных управляющей компании, хватит до 13 июня, отметил капитан парома. По словам Шашкова, 15 июня их должен сменить другой экипаж, но, как будут развиваться события, пока неизвестно.