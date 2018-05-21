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Арестованное Украиной судно «Печора» стоит в порту Севастополя

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Земснаряд «Печора», об аресте которого сообщала прокуратура Украины, находится в порту приписки в Севастополе. 

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Как заявил ТАСС гендиректор компании — владельца судна «Южморсервис» Тимур Гафуров, никаких сообщений о его аресте компании не поступало: «Кто вам такое сказал? Стоит вон напротив меня».

Он добавил, что земснаряд не добывает песок в тех местах, на которые указывает украинская сторона. Документов, касающихся возбужденного дела, компания также не получала.

Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал российское судно из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Следователи утверждают, что в результате незаконной добычи песка государству нанесен ущерб на сумму около $9,6 млн.

10 апреля в Одессе по аналогичному делу было арестовано судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime. В конце марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря российское рыболовное судно «Норд», на которое также был наложен арест. 

МИД России в свою очередь предупредил судовладельцев о возросших рисках пиратских захватов российских судов украинскими силовыми структурами.

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