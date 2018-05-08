Херсонский суд оставил под арестом капитана судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области оставил капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко под арестом. Об этом во вторник, 8 мая, сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — цитирует Тихончик «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время дело Горбенко будет передано в суд.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту в 10 км от условной границы территориальных вод Украины. Позже суд страны арестовал судно. Капитана корабля обвинили в «нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины». Моряков оштрафовали за незаконное пересечение украинской границы, напоминает RNS.