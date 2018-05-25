Прямой эфир

Моряки застрявшего в ОАЭ судна вернутся в Россию на следующей неделе

0
Фото: Global Look Press/Thomas Haupt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор судовладельца-банкрота «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой заявил, что «Газпромбанк» сменит экипаж арестованного в ОАЭ судна «Кристал Ист» на следующей неделе.

«Газпромбанк» решил полностью менять моряков, замена найдена в западном регионе России. Сейчас все документы готовы, подали заявления на визы, и на следующей неделе ожидаем, что все дальневосточники вернутся на родину», — сказал Цой «РИА Новости».

25 апреля российский танкер «Кристал Ист», который находится в ОАЭ с июня 2017 года, подал сигнал бедствия SOS, чтобы привлечь внимание к сложившейся на борту ситуации.

У судна до сих пор нет утвержденной стоимости, поэтому его нельзя выставить на продажу, чтобы покрыть хотя бы часть долгов. Арест на корабль был наложен «Газпромбанком».

По словам Цоя, двое членов экипажа больны, у одного из них проблемы с давлением. На судне есть кое-какие запасы еды и воды, но закончилось топливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестованное Украиной судно «Печора» стоит в порту Севастополя
Ракета попала в судно с российской пшеницей у берегов Йемена

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017