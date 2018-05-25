Моряки застрявшего в ОАЭ судна вернутся в Россию на следующей неделе

Директор судовладельца-банкрота «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой заявил, что «Газпромбанк» сменит экипаж арестованного в ОАЭ судна «Кристал Ист» на следующей неделе.

«Газпромбанк» решил полностью менять моряков, замена найдена в западном регионе России. Сейчас все документы готовы, подали заявления на визы, и на следующей неделе ожидаем, что все дальневосточники вернутся на родину», — сказал Цой «РИА Новости».

25 апреля российский танкер «Кристал Ист», который находится в ОАЭ с июня 2017 года, подал сигнал бедствия SOS, чтобы привлечь внимание к сложившейся на борту ситуации.

У судна до сих пор нет утвержденной стоимости, поэтому его нельзя выставить на продажу, чтобы покрыть хотя бы часть долгов. Арест на корабль был наложен «Газпромбанком».

По словам Цоя, двое членов экипажа больны, у одного из них проблемы с давлением. На судне есть кое-какие запасы еды и воды, но закончилось топливо.