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Эстония арестовала российское судно

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Фото: transexim.ru
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Эстония арестовала российский паром «Петербург» за долги, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге, сообщил капитан Николай Шашков. Сейчас судно находится в таллинском порту Пальяссааре.

По его словам, паром принадлежит транспортной компании «Блэксия Ферри и Инвестиции», которая зарегистрирована в России. Работодатель задолжал экипажу из 12 человек более 2 млн рублей и не менее €350 тыс. иностранной стороне.

Капитан «Петербурга» рассказал, что им разрешено покидать территорию порта, однако у моряков закончились деньги. По словам Шашкова, 15 июня их должен сменить другой экипаж, но, как будут развиваться события, пока неизвестно. В связи с этим они попросили посольство России в Таллине помочь в разрешении ситуации.

«Нам стало известно, что арест на наш паром был наложен еще 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад. Узнав об этом, мы связались с капитаном парома, беседовали с ним, выясняли причины произошедшего, проинформировали об этом Москву», — заявил посол Александр Петров  «РИА Новости».

Представители транспортной компании «Блэксия Ферри и Инвестиции», которая входит в холдинг РЖД, отказались комментировать задержание парома. Там заявили, что все вопросы надо задавать судебным органам Эстонии. Фирма занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях.

25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту в 10 км от условной границы территориальных вод Украины. Позже суд страны арестовал сейнер. Его капитан Владимир Горбенко до сих пор находится под следствием и пребывает в городе Мелитополе Запорожской области.

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