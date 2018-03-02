ФСБ заявила об обмене двух украинских пограничников на двух российских

Федеральная служба безопасности России сообщила в пятницу об обмене двух украинских пограничников на двух российских, которые летом 2017 года заблудились и непреднамеренно пересекли границу Украины.

«Украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсона с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу», — приводит «РИА Новости» сообщение ФСБ.

Ведомство уточнило, что обмен прошел возле пункта «Нехотеевка» под Белгородом. В обмен на двух россиян украинской стороне были переданы двое украинских пограничников, которые были задержаны в октябре 2017 года за незаконное пересечение границы РФ.

Ранее о передаче России двух российских пограничников сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он сообщил также, что Украине были переданы офицеры госпогранслужбы Богдан Марцонь, Игорь Дзюба.