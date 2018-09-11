СК обвинил украинца в запугивании россиян во время выборов

Следственный комитет РФ заочно обвинил украинца Михаила Ковальчука в том, что он препятствовал голосованию россиян в Киеве на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следователей, инцидент происходил на избирательном участке, открытом при посольстве РФ. Ковальчук, чтобы не допустить россиян на выборы, привел с собой собаку бойцовской породы без намордника, которую активно использовал в запугивании. Кроме того, он надругался на российским флагом.

Злоумышленника объявили в розыск. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заочном аресте.

18 сентября 2016 года в РФ прошел единый день голосования. В стране и за ее пределами прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов в 39 субъектах.