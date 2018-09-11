Прямой эфир

СК обвинил украинца в запугивании россиян во время выборов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ заочно обвинил украинца Михаила Ковальчука в том, что он препятствовал голосованию россиян в Киеве на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. 

По данным следователей, инцидент происходил на избирательном участке, открытом при посольстве РФ. Ковальчук, чтобы не допустить россиян на выборы, привел с собой собаку бойцовской породы без намордника, которую активно использовал в запугивании. Кроме того, он надругался на российским флагом. 

Злоумышленника объявили в розыск. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заочном аресте.

18 сентября 2016 года в РФ прошел единый день голосования. В стране и за ее пределами прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов в 39 субъектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев пригрозил «любой ценой» не допустить поставки воды в Крым
Эксперт высмеял заявления Порошенко о перехвате данных со спутников РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017