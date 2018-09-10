Киев пригрозил «любой ценой» не допустить поставки воды в Крым

Киев «любой ценой» не допустит возобновления поставок воды в Крым, поскольку население в этой воде не нуждается, заявил представитель президента Украины Борис Бабин в понедельник, 10 сентября.

«У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет… Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что вода необходима предприятиям, и они ее не получат, поскольку якобы находятся на оккупированной территории.

9 сентября министр по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Киев может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает «факт оккупации» полуострова. Чиновник подчеркнул, что без этого «не о чем говорить».

Пользователи российского сегмента Сети уже высказали свое мнение об условиях Киева. Кое-кто предложил власти Украины самим давиться их тухлой водой.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

В июне сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что на полуострове прорабатывают разные варианты решения проблемы с водоснабжением, в том числе с использованием крымских рек.