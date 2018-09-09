Болгарская делегация признала принадлежность Крыма России

Не стоит верить «тупой западной пропаганде», будто Россия якобы «оттяпала» Крым у Украины, поскольку крымчане сами решили жить, где им хочется. Об этом заявил представитель болгарской делегации, прибывшей с визитом на полуостров, геополитический аналитик Валентин Вацев.

«Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что Крым «очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности».

Делегация из Болгарии в составе 10 человек, среди которых бизнесмены, политологи, ученые, журналисты, прибыла в Крым для участия в фестивале болгарской культуры «Болгарские встречи». Мероприятие проходит с 7 по 11 сентября, отмечает телеканал «360».

Ранее в сентябре Крым посетила делегация американцев. Они признали, что полуостров стал частью России законно, в ходе волеизъявления народа.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.