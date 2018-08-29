Крым привлек инвесторов из Бахрейна и Китая

Группы компаний из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в строительство электростанций в Крыму и реализацию ряда других инфраструктурных проектов на полуострове. Об этом «Известиям» заявил представитель компаний в РФ Штефан Довина, который в начале августа побывал в Республике Крым с рабочим визитом. Он сообщил, что инвесторы из Азии готовы приступить к реализации проектов уже в 2019 году. Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров подтвердил, что переговоры действительно ведутся. По его мнению, воплощение конкретных планов в жизнь может начаться после V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет в апреле будущего года.

Крупные азиатские холдинги, названия которых не анонсируются до старта реализации проектов, интересуются в первую очередь сотрудничеством в сфере энергетики, уточнил Штефан Довина.

— Мои торговые партнеры из Бахрейна и Китая, интересы которых я представляю в России и странах Юго-Восточной Европы, готовы не только модернизировать крымские электростанции, но и строить новые. Кроме того, они заинтересованы в реализации и других инфраструктурных проектов на полуострове, — рассказал словацкий предприниматель «Известиям». — Уже подготовлено комплексное решение по утилизации всех видов отходов, которые производятся на полуострове. Его возможно использовать в Крыму, что обеспечит дополнительную защиту окружающей среды в регионе. Мы намерены обеспечить финансирование, планирование, доставку технологий, монтаж и запуск систем.

По словам торгового представителя, для бахрейнских и китайских предпринимателей привлекательны и различные девелоперские проекты — например, строительство жилых домов и больниц, а также гостиничных комплексов на побережье. Штефан Довина добавил, что сотрудничество с Крымом может развиваться и в других сферах: модернизации железных дорог, аэропортов, мостов, дорог, тоннелей и портов, а также цементных заводов.

— В общей сложности речь идет об инвестициях на сумму более €100 млн, которые компании готовы вложить в развитие Крыма. У нас есть четыре месяца до конца текущего года, чтобы провести все необходимые встречи с представителями Республики Крым. Я в августе посетил полуостров с рабочим визитом и увидел огромный потенциал для инвестиций, — рассказал Штефан Довина. — Для зарубежных инвесторов сейчас важно получить гарантии защиты их финансовых вложений. Если всё пойдет гладко, мы готовы приступить к реализации проектов уже в 2019 году.

Азиатские компании остаются безразличными к санкциям, введенным западными странами после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Поэтому они проводят активную инвестиционную политику в отношении Крыма, сказал «Известиям» сопредседатель «Деловой России» (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей) и ЯМЭФ Андрей Назаров.

— В ходе визита словацкой делегации, в составе которой Республику Крым посетил и Штефан Довина, мы действительно обсуждали энергетический потенциал и инфраструктурные проекты полуострова. Неудивительно, что наши коллеги хотят инвестировать именно в этот сектор. Сейчас мы прорабатываем предложенные проекты, реализация которых может начаться уже в 2019 году после юбилейного пятого Ялтинского форума. Туда же мы пригласим и инвесторов из Китая и Бахрейна. В целом на пятом ЯМЭФ ожидаются сотни гостей из ста государств, — рассказал Андрей Назаров.

Несмотря на давление Запада и киевских властей, Крым в последние годы становится всё более привлекательным для зарубежных бизнесменов. В апреле 2018 года в Ялту на IV ЯМЭФ прибыли сирийские предприниматели, которые планируют инвестировать в агропромышленный сектор региона. Кроме того, ирландские бизнесмены намерены вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов, в частности в строительство отелей на побережье. Торговый советник порта в городе Антверпен Петр Вергаувен ранее заявил «Известиям», что Крым дает много возможностей для развития бизнеса и бельгийская сторона планирует вложить более €50 млн в портовую инфраструктуру полуострова.

Ранее было достигнуто соглашение о выращивании олив на полуострове и производстве оливкового масла с итальянскими предпринимателями. В ряде европейских городов в прошлом году были организованы презентации инвестиционного потенциала Крыма — конференции состоялись в Австрии и главном здании Европарламента в Брюсселе.