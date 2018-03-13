Прямой эфир

В Крым придут бельгийские инвестиции

Страна Бенилюкса вложит в развитие портовой инфраструктуры полуострова более €50 млн
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальная делегация из Бельгии впервые с 2014 года посетит Крым. На полуостров приедут местные депутаты и предприниматели, которые намерены инвестировать в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развивать в республике портовый менеджмент. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров. Информацию подтвердили и члены бельгийской делегации — по их словам, в развитие портовой инфраструктуры Крыма будет вложено более €50 млн.

Участниками IV ЯМЭФ, который пройдет с 19 по 21 апреля, станут более 3 тыс. человек, включая свыше 500 гостей из 60 стран. Сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров заявил «Известиям», что официальная группа действующих парламентариев, бизнесменов и экспертов из Бельгии впервые посетит Крым после воссоединения региона с Россией в 2014 году. По его словам, в состав делегации войдут порядка 15 человек.

— Члены бельгийской делегации лично подтвердили свое участие в IV ЯМЭФ. На протяжении года они активно участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в рамках форума. Это и презентация экономического потенциала Республики Крым в Европарламенте, и представление форума во дворце Даун-Кински в столице Австрии, куда они приезжали с уже готовыми проектами, — рассказал Андрей Назаров. — Так, представители второго крупнейшего порта в Европе — Антверпена — уже предложили механизмы и технологии по улучшению портового менеджмента в Крыму. Кроме того, имеется ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов, в частности кирпича. Планируется, что соответствующие соглашения будут подписаны в рамках IV ЯМЭФ.

Один из членов делегации — почетный сенатор Фрэнк Крейелман отметил в беседе с «Известиями», что на ЯМЭФ приедут депутаты федерального парламента Бельгии — Филипп Девинтер, представляющий партию «Фламандский интерес», Альдо Каркаси от Народной партии и другие. 

— Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 млн, — рассказал «Известиям» торговый советник порта в городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен. — Гавань Антверпена исторически связана с Санкт-Петербургом и с Петром Великим, который некоторое время жил в нашей стране. Сейчас необходимо развивать связи между крымскими портами и Антверпеном (морской порт в этом городе является вторым в Европе после порта в Роттердаме в Нидерландах. — «Известия»). Думаю, наш опыт поможет развитию экономики на полуострове.

Официальный визит бельгийцев в Крым станет важным шагом к налаживанию отношений между Брюсселем и Москвой, заявила «Известиям» сенатор Анке Ван Дермеерш. Она подчеркнула, что во время форума будут обсуждаться не только коммерческие проекты, но и сотрудничество в сфере культуры и образования.

На ЯМЭФ члены бельгийской делегации планируют заострить внимание на необходимости снятия антироссийских санкций и их негативном влиянии на экономики стран ЕС. Так, депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер сказал «Известиям», что прибытие иностранных делегаций в Крым — четкий сигнал для Брюсселя о необходимости пересмотреть санкционную политику.

— Мы хотим прогресса в отношениях с Россией, а санкции этому препятствуют. Европейские страны должны сотрудничать с РФ. Для меня, как и для многих других предпринимателей, — это пункт номер один. Я надеюсь, что в апреле мы приступим к реализации конкретных инвестиционных проектов, о которых будет объявлено на ЯМЭФ, — сказал «Известиям» старший партнер бельгийской девелоперской компании Group G Винсент Ван Акелайн.

Крым в последние годы становится всё более привлекательным местом для зарубежных инвесторов. В апреле 2018 года в Ялту прибудут сирийские бизнесмены, которые планируют инвестировать в агропромышленный сектор региона. Кроме того, ирландские предприниматели намерены вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов, в частности в строительство отелей на крымском побережье. В 2018-м со строительными компаниями из Италии было достигнуто соглашение о возведении на полуострове жилых комплексов «Итальянская деревня» — этот проект будет завершен уже к 2020 году.

Стоит отметить, что интерес к Крыму со стороны европейских политиков и их стремление налаживать отношения с РФ растут на фоне решения Евросоюза на полгода продлить санкции против 150 граждан РФ и 38 российских компаний. Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2018 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017