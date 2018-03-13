В Крым придут бельгийские инвестиции

Официальная делегация из Бельгии впервые с 2014 года посетит Крым. На полуостров приедут местные депутаты и предприниматели, которые намерены инвестировать в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развивать в республике портовый менеджмент. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров. Информацию подтвердили и члены бельгийской делегации — по их словам, в развитие портовой инфраструктуры Крыма будет вложено более €50 млн.

Участниками IV ЯМЭФ, который пройдет с 19 по 21 апреля, станут более 3 тыс. человек, включая свыше 500 гостей из 60 стран. Сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров заявил «Известиям», что официальная группа действующих парламентариев, бизнесменов и экспертов из Бельгии впервые посетит Крым после воссоединения региона с Россией в 2014 году. По его словам, в состав делегации войдут порядка 15 человек.

— Члены бельгийской делегации лично подтвердили свое участие в IV ЯМЭФ. На протяжении года они активно участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в рамках форума. Это и презентация экономического потенциала Республики Крым в Европарламенте, и представление форума во дворце Даун-Кински в столице Австрии, куда они приезжали с уже готовыми проектами, — рассказал Андрей Назаров. — Так, представители второго крупнейшего порта в Европе — Антверпена — уже предложили механизмы и технологии по улучшению портового менеджмента в Крыму. Кроме того, имеется ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов, в частности кирпича. Планируется, что соответствующие соглашения будут подписаны в рамках IV ЯМЭФ.

Один из членов делегации — почетный сенатор Фрэнк Крейелман отметил в беседе с «Известиями», что на ЯМЭФ приедут депутаты федерального парламента Бельгии — Филипп Девинтер, представляющий партию «Фламандский интерес», Альдо Каркаси от Народной партии и другие.

— Крым дает много возможностей для развития бизнеса. Это отличное место для торговли, а приятные погодные условия способствуют развитию туризма. Я еду на полуостров, чтобы привлечь инвестиции в сферу портовой инфраструктуры. Мы планируем вложить более €50 млн, — рассказал «Известиям» торговый советник порта в городе Антверпен, владелец логистической компании Flanders Maritime Port Services Петр Вергаувен. — Гавань Антверпена исторически связана с Санкт-Петербургом и с Петром Великим, который некоторое время жил в нашей стране. Сейчас необходимо развивать связи между крымскими портами и Антверпеном (морской порт в этом городе является вторым в Европе после порта в Роттердаме в Нидерландах. — «Известия»). Думаю, наш опыт поможет развитию экономики на полуострове.

Официальный визит бельгийцев в Крым станет важным шагом к налаживанию отношений между Брюсселем и Москвой, заявила «Известиям» сенатор Анке Ван Дермеерш. Она подчеркнула, что во время форума будут обсуждаться не только коммерческие проекты, но и сотрудничество в сфере культуры и образования.

На ЯМЭФ члены бельгийской делегации планируют заострить внимание на необходимости снятия антироссийских санкций и их негативном влиянии на экономики стран ЕС. Так, депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер сказал «Известиям», что прибытие иностранных делегаций в Крым — четкий сигнал для Брюсселя о необходимости пересмотреть санкционную политику.

— Мы хотим прогресса в отношениях с Россией, а санкции этому препятствуют. Европейские страны должны сотрудничать с РФ. Для меня, как и для многих других предпринимателей, — это пункт номер один. Я надеюсь, что в апреле мы приступим к реализации конкретных инвестиционных проектов, о которых будет объявлено на ЯМЭФ, — сказал «Известиям» старший партнер бельгийской девелоперской компании Group G Винсент Ван Акелайн.

Крым в последние годы становится всё более привлекательным местом для зарубежных инвесторов. В апреле 2018 года в Ялту прибудут сирийские бизнесмены, которые планируют инвестировать в агропромышленный сектор региона. Кроме того, ирландские предприниматели намерены вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов, в частности в строительство отелей на крымском побережье. В 2018-м со строительными компаниями из Италии было достигнуто соглашение о возведении на полуострове жилых комплексов «Итальянская деревня» — этот проект будет завершен уже к 2020 году.

Стоит отметить, что интерес к Крыму со стороны европейских политиков и их стремление налаживать отношения с РФ растут на фоне решения Евросоюза на полгода продлить санкции против 150 граждан РФ и 38 российских компаний. Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2018 года.