Экономический потенциал Крыма оценят в Вене

В Вене 24 февраля состоится презентация инвестиционного потенциала Крыма и IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года). В мероприятии примут участие политики стран Евросоюза, а также российские и зарубежные предприниматели. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель форума Андрей Назаров, отметив, что мероприятие сможет ощутимо повысить интерес к полуострову.

В оргкомитете ЯМЭФ сообщили «Известиям», что на конференцию приглашено около 70 зарубежных гостей и российская делегация. В Вене соберутся парламентарии из Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши, Франции и Чехии, а также депутаты ЕП, представители бизнеса и общественные деятели. Форум организован оргкомитетом ЯМЭФ при поддержке деловых кругов Австрии и европейских политиков. Мероприятие пройдет в одном из исторических дворцов в центральной части Вены (организаторы попросили не указывать название здания из-за возможных провокаций).

— Презентация инвестиционного потенциала Крыма и экономических возможностей Ялтинского форума в Вене будет способствовать привлечению ещё большего числа инвесторов на крымскую землю, — сказал «Известиям» сопредседатель IV ЯМЭФ Андрей Назаров. — Стоит отметить, что мы давно чувствуем особую поддержку представителей австрийского политического истеблишмента и бизнеса. Депутаты из Австрии впервые посетили Крым с официальным визитом уже на втором ЯМЭФ в 2016 году, а сегодня выступают за снятие антироссийских санкций. В этой связи нам было особенно приятно наделить делегации Австрии и Германии статусом почетных гостей Ялтинского форума в этом году.

Депутат нижней палаты Федерального парламента Бельгии (Палата представителей) Филипп Девинтер отметил в беседе с «Известиями», что организация такого рода конференций вселяет надежду, что страны ЕС вскоре откажутся от конфронтационной политики с Россией.

— Политика санкций — это путь в никуда. Европейским лидерам необходимо признать реалии и немедленно начать процесс отмены антироссийских санкций, — заявил бельгийский депутат. — Республика Крым — привлекательное место для туристов и инвесторов. Многие бизнесмены, в том числе и бельгийские, хотят реализовать проекты именно в этом регионе, однако нередко просто боятся реакции властей. Обычные граждане и официальные лица должны начать путешествовать в Крым, чтобы собственными глазами изучить ситуацию. Презентации Крыма в столицах европейских стран способствуют поиску взаимопонимания и доверия.

Подобная презентация полуострова состоялась 24 января 2018 в главном здании Европарламента. Тогда в Брюсселе транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который рассказал о полуострове и призвал присутствовавших политиков посетить регион. Крым в последние годы становится все более привлекательным местом для зарубежных инвесторов. Так, в апреле 2018 года в Ялту приедут сирийские бизнесмены, которые планируют инвестировать в агропромышленный сектор Крыма. Кроме того, ирландские предприниматели намерены вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов на полуострове. А в прошлом году со строительными компаниями из Италии было достигнуто соглашение о возведении жилых комплексов «Итальянская деревня» — этот проект будет завершен к 2020 году.

В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей в Ялте. Участниками ЯМЭФ-2017 стали более 2,2 тыс. человек, в том числе более 200 иностранных делегатов из 46 стран мира. На этот раз полуостров ждет более 3 тыс. человек, включая свыше 500 иностранцев из 60 стран.