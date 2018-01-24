Крым прошел в Европарламент

В Европарламенте (ЕП) впервые представили экономический потенциал Крыма и инвестиционные возможности Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Обращение главы республики Сергея Аксенова и сопредседателя оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова прозвучало на площадке ЕП в ходе конференции «Европейский союз и регионы России», в которой участвовали евродепутаты и представители национальных парламентов стран ЕС, а также российские и зарубежные эксперты.

Конференция «Европейский союз и регионы России» состоялась сегодня в главном здании ЕП в Брюсселе и была посвящена неэффективности режима санкций, которые Евросоюз ввел против РФ в 2014 году. На мероприятии транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который из-за санкций ЕС не смог посетить заседание лично. Он детально рассказал о потенциале полуострова и позвал всех присутствовавших политиков посетить регион. По итогам заседания в беседе с «Известиями» он отметил, что прошедшая встреча — очередной шаг к международному признанию Крыма неотъемлемой частью России и окончанию недружественной политики по отношению к нашей стране.

— Надеюсь, что европейские политики будут еще чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма. Нам нечего скрывать. Европейские парламентарии, общественные деятели, представители гражданского общества могут приезжать на полуостров и общаться не только с крымскими политиками, но и с представителями общественных организаций, религиозных общин и с простыми крымчанами, — заявил «Известиям» глава Крыма.

На мероприятии также состоялась презентация ЯМЭФ, о котором более подробно рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского форума (состоится с 19 по 21 апреля 2018 года) Андрей Назаров. В своем видеообращении он отметил, что жителям стран ЕС необходимо следовать популярной в России поговорке: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и посетить полуостров.

— ЯМЭФ — идеальная площадка для обсуждения актуальных международных вопросов и налаживания конструктивного диалога между отдельными странами. Форум в этом году соберет представителей более 60 стран мира. Укрепление деловых и торговых связей между предпринимателями из стран ЕС и России может послужить толчком для отмены антироссийских санкций, — сказал «Известиям» Андрей Назаров.

В конференции приняли участие более 50 человек, в числе которых депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек (главный организатор мероприятия), его коллеги из Голландии Андре Элиссен и Латвии Татьяна Жданок, представители национального парламента — депутаты палаты представителей Бельгии Филип Девинтер и Альдо Каркаси, а также парламентарии из Италии и других стран. От России были директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев и политолог Александр Ведруссов.

— Многие жители ЕС выступают за отмену санкций и создание единой Европы: от Лиссабона до Владивостока. Конференция продемонстрировала, что, несмотря на давление сверху, часть европейских политиков не боится высказывать свое мнение и готова бороться за налаживание отношений с Москвой, — заявил «Известиям» Яромир Кохличек.

Председатель регионального совета североитальянской области Венето Роберто Чиамбетти сказал «Известиям», что антироссийские санкции необоснованны и создают серьезные проблемы европейским предпринимателям.

— Я хочу, чтобы Брюссель и Рим, в частности, рассматривали Россию как близкого партнера, а не врага. Санкции должны быть немедленно отменены. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет посмотреть на ситуацию иными глазами и положительно скажется на сближении России и ЕС, — заявил «Известиям» итальянский политик.

Воссоединение Крыма с Россией по-прежнему остается одной из главных проблем в отношениях Брюсселя с Москвой. Официальная презентация экономического и инвестиционного потенциала полуострова в Европарламенте, однако, демонстрирует, что ситуация постепенно начинает меняться к лучшему.