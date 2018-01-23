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В Европарламенте впервые представили возможности Крыма

Глава республики Сергей Аксенов обратился к европейским депутатам с призывом приехать на полуостров
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Европарламенте (ЕП) впервые представили экономический потенциал Крыма и инвестиционные возможности Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Обращение главы республики Сергея Аксенова и сопредседателя оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова прозвучало на площадке ЕП на конференции «Европейский союз и регионы России», в которой приняли участие евродепутаты и представители национальных парламентов стран Евросоюза, а также российские и зарубежные эксперты.

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Конференция «Европейский союз и регионы России» состоялась сегодня в главном здании ЕП в Брюсселе и была посвящена вопросу о неэффективности режима санкций, которые Евросоюз ввел против РФ в 2014 году. На мероприятии также транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который детально рассказал о потенциале полуострова. Это касается природных ресурсов, возможности развития бизнеса и культурного наследия.

— На протяжении почти четверти века Крым находился в составе Украины. Это было время регресса, упадка и дискриминации. Богатство нашей земли расхищалось украинскими олигархами. В феврале 2014 года в Киеве был совершен государственный переворот. Перед нами стоял выбор. Украина — кровь и война. Или Россия: мир и свобода, — отметил в своем обращении Сергей Аксенов. — 16 марта 2014 года в ходе общекрымского референдума подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Мы реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и уверены в своей исторической, юридической и моральной правоте.

Сергей Аксенов также призвал всех присутствующих гостей посетить Крым и ЯМЭФ, о котором более подробно рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского форума (состоится с 19 по 21 апреля 2018 года) Андрей Назаров.

— ЯМЭФ соберет представителей более 60 стран мира. Более 50 пунктов программы будет деловой. Отдельные секции будут посвящены криптовалютам и цифровой экономике. 21 апреля в рамках форума пройдет конференция, посвященная возрождению послевоенной Сирии, — отметил в своем видеообращении Андрей Назаров. — На наш взгляд, важно следовать той поговорке, которая принята в России: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приезжайте на ЯМЭФ в этом году.

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В работе конференции приняли участие депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек (главный организатор мероприятия), его коллега из Голландии Андре Элиссен, а также представители национальных парламентов из Бельгии, Италии и других стран. В мероприятии участвовали директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев и российский политолог Александр Ведруссов.

— Я абсолютно не согласен с антироссийскими санкциями. Я хочу, чтобы Брюссель и Рим, в частности, рассматривали Россию как близкого партнера, а не врага. Санкции должны быть немедленно отменены. Они необоснованны и создают серьезные проблемы европейским предпринимателям. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет посмотреть на ситуацию иными глазами и положительно скажется на сближении России и ЕС, — заявил «Известиям» председатель регионального совета североитальянской области Венето Роберто Чиамбетти, который также присутствовал на мероприятии.

Воссоединение Крыма с Россией по-прежнему остается одной из главных проблем в отношениях Москвы и Брюсселя. Официальная презентация экономического и инвестиционного потенциала полуострова в Европарламенте, однако, демонстрирует, что ситуация постепенно меняется к лучшему. В рамках конференции также была представлена фотовыставка, посвященная развитию российского полуострова.

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