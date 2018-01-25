Крым объединит экспертов со всего мира

В Крыму с апреля 2018 года свою работу начнет совет международных экспертов более чем из 20 стран. Новая исследовательская площадка создается при Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и займется в первую очередь подготовкой конкретных планов послевоенной реконструкции Сирии. К деятельности совета уже привлечены зарубежные и отечественные специалисты. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

Торжественная презентация новой площадки состоится на IV ЯМЭФ (пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года). В оргкомитете форума заявили «Известиям», что в совет войдут специалисты из Европы (Австрия, Германия, Италия, Сербия, Франция и другие), Азии (Китай, Сирия, Япония) и стран СНГ.

— На протяжении последних трех лет вокруг ЯМЭФ формировался постоянный пул экспертов в самых разных областях: от экономики и права до экологии и высоких технологий. В этой связи стало возможным направить общие усилия в конструктивное русло и создать постоянный мозговой центр ЯМЭФ для выработки стратегических решений самых актуальных глобальных проблем, — пояснил «Известиям» сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров. — Очень важно привлечь к этой работе экспертов из разных стран. И пока нам это удается, даже несмотря на усиление международного давления и санкционного режима.

Андрей Назаров добавил, что уже в апреле 2018 года совет приступит к разработке сценариев социально-экономического возрождения Сирии.

— Послевоенная реконструкция Сирии — одна из главных тем предстоящего форума. На ЯМЭФ пройдет «Ялтинская конференция: Реконструкция Сирии», а также ряд других сессий на эту тему, — отметил в беседе с «Известиями» Андрей Назаров. — Совет, однако, будет работать на постоянной основе, занимаясь широким спектром международных вопросов. К примеру, цифровизации экономики и улучшения международного имиджа Крыма.

Организаторы ЯМЭФ в апреле 2018 года ожидают рекордное число иностранных гостей в Ялте. В Крыму ожидают более 3 тыс. человек, в том числе свыше 500 иностранцев из 60 стран. Статус почетных гостей в этом году получат официальные делегации Австрии и Германии. Помимо этого, на полуостров прибудет представительная сирийская делегация — члены правительства, депутаты, эксперты и бизнесмены. Постоянным членом нового совета станет один из ведущих экспертов страны по вопросам национальной безопасности и экономики Алаа Эбрагим.

— За время многолетнего конфликта в Сирии 15% местного населения стали беженцами. Около 50% сирийцев являются внутренне перемещенными лицами. Поэтому восстановление страны и создание устойчивой экономики в интересах всего мирового сообщества, — заявил «Известиям» Алаа Эбрагим. — Учитывая широкое международное участие и усиленный акцент на бизнес-проектах, Ялтинский форум — идеальная площадка для обсуждения и реализации практических решений по восстановлению САР.

Директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович, которая также войдет в совет, заявила «Известиям», что ЯМЭФ — важная платформа для обсуждения вопросов безопасности, экономики и международных отношений.

— Я рада, что эксперты из Европы, России и других регионов смогут встречаться и искать решения актуальных глобальных проблем, — отметила сербский политолог.

Война в Сирии длится с 2011 года. С тех пор серьезно пострадала не только инфраструктура страны и многие значимые культурные объекты. Были уничтожены заводы, школы и больницы. Из-за действий боевиков опустошенными и разоренными оказались многие некогда процветавшие города. Согласно последним данным Всемирного банка, конфликт нанес сирийской экономике ущерб в размере $226 млрд. При этом эксперты считают, что Дамаску понадобится как минимум десять лет на то, чтобы экономика вернулась к довоенным показателям. Прогноз составлялся при условии, что война в Сирии закончится уже в этом году.