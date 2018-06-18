Словацкая делегация едет в Крым

Парламентарии и предприниматели из Словакии в августе 2018 года приедут в Крым. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Информацию подтвердил и депутат словацкого парламента Петр Марчек, который возглавит группу. По его словам, главная цель поездки — оценить инвестиционный потенциал республики и наладить отношения с регионом.

Российская и словацкая стороны уже провели в Москве несколько совместных встреч, во время которых приняли решение организовать визит в Республику Крым, сообщил в беседе с «Известиями» Андрей Назаров.

— Словакия на сегодняшний день — одна из важных стран ЕС, которая открыто и публично, на уровне парламентариев выступает за отмену антироссийских санкций и признание волеизъявления крымчан. Поэтому мы пригласили словацкую делегацию посетить Крым, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, межрегионального сотрудничества и восстановления доверия, а также — реализацию бизнес-проектов и инвестпроектов, — рассказал Андрей Назаров. — В рамках пятидневного визита представители политических и деловых кругов Словакии посетят крымские производства, встретятся с министрами региона и предпринимателями.

Большую часть словацкой делегации составят представители бизнес-сообщества, рассказал в беседе с «Известиями» Петр Марчек. По его словам, в группу также войдут парламентарии и представители городских администраций.

— Главная цель нашей поездки — изучить ситуацию в Крыму и наладить сотрудничество между Словакией и Республикой Крым в торговой, политической, культурной и гуманитарной сферах. Бизнесмены, входящие в состав делегации, будут представлять разные отрасли. К примеру, строительство, туризм, сельское хозяйство и другие. Для них важно оценить инвестиционный потенциал полуострова и обсудить с российской стороной реализацию конкретных инвестиционных проектов, — отметил Петр Марчек.

По его словам, из-за попыток Украины и ряда западноевропейских стран изолировать Крым этот регион сейчас нуждается в особом внимании.

— Крым — российский, и мы хотим способствовать преодолению всех барьеров. Важно, чтобы граждане стран Евросоюза имели возможность свободно посещать полуостров в качестве туристов, а бизнесмены могли без каких-либо ограничений инвестировать в регион, — пояснил «Известиям» словацкий депутат.

Крым в последние годы становится всё более привлекательным для зарубежных инвесторов. В апреле 2018 года в Ялту на IV ЯМЭФ прибыли сирийские бизнесмены, которые планируют инвестировать в агропромышленный сектор региона. Кроме того, ирландские предприниматели намерены вложить около €100 млн в реализацию девелоперских проектов, в частности — в строительство отелей на крымском побережье.

С итальянскими предпринимателями было достигнуто соглашение о выращивании оливок на полуострове и производстве оливкового масла. В ряде европейских городов в прошлом году были организованы презентации инвестиционного потенциала Крыма — конференции состоялись в Австрии и главном здании Европарламента в Брюсселе.