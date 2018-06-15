Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крымский полуостров после сообщений СМИ о признании американским лидером этого региона частью России.

В четверг, 14 июня, американский портал Buzzfeed написал со ссылкой на дипломатические источники, что в ходе саммита G7 в Канаде Трамп назвал Крым российским и отметил, что местные жители говорят на русском языке.

«Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления», — приводит ТАСС слова парламентария. Поклонская отметила, после визита в российский регион американский лидер сможет показать миру, что он является «самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость».

Наталья Поклонская также связала отсутствие комментариев по заявлению о Крыме со стороны американских политиков с тем, что они «совсем далеко ушли от своего президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости». По ее мнению, игнорирование заявления лидера США показывает их страх.

«Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов», — заключила депутат.

Комментируя сообщения СМИ и признании Трампом российской принадлежности Крыма, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что она не располагает информацией по этому вопросу.