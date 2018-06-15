МИД Украины не нашел подтверждений слов Трампа о Крыме

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения СМИ о словах президента США Дональда Трампа, что Крым является российским. По словам главы украинской дипломатии, официальных подтверждений этому высказыванию нет, а сам Трамп «много чего говорил».

Накануне о заявлении Трампа на мероприятиях «большой семерки», что Крым является российским, сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники.

Климкин заявил сайту lb.ua, что «иностранные партнеры», у которых он поинтересовался о достоверности данных сообщений, заверили его, что многие фразы СМИ подают вырванными из контекста.

«Тиражировать эти глупости не стоит, это грустно», — сказал глава украинского МИДа. Климкин добавил, что при личных с ним встречах Трамп никогда не говорил, что Крым — российский.

​«Да, у него (Трампа. — Ред.) есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым российский», — заключил Климкин.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца также заявила, что ведомство не будет реагировать на данное сообщение СМИ.

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни», — сказала она, передает УНН.

Беца отметила, что представитель Белого дома не стала комментировать заявление Трампа, сославшись, что не располагает данными о подобном высказывании.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой. Президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».