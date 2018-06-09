Невеликолепная семерка

В канадском Квебеке проходит ежегодный саммит G7, который еще до своего старта превратился в «войну слов» шести лидеров неформального объединения против Дональда Трампа. Главным камнем преткновения между Вашингтоном и союзниками стали введенные США торговые тарифы на сталь и алюминий и встречные меры Евросоюза и других участников торговой войны. Но как считают опрошенные «Известиями» эксперты, нынешний конфликт вряд ли станет водоразделом в трансатлантических отношениях. К тому же пока экономика США от торговой политики Дональда Трампа не выигрывает, что может заставить президента сдать назад.

Все против одного

Год назад сицилийский городок Таормина принимал предыдущий саммит «большой семерки»: он был своего рода смотринами Дональда Трампа, впервые посещавшего европейский континент в качестве лидера США. На тот момент глава Белого дома уже успел насторожить европейских партнеров заявлениями о необходимости больше вкладываться в собственную обороноспособность в рамках НАТО и досадным инцидентом на саммите альянса несколькими днями раньше (пробираясь к подиуму для «семейного фото», Дональд Трамп толкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича). Впрочем, тогда нового американского президента встречали если и с некоторой иронией по поводу его манер, но точно без открытой враждебности.

Сейчас, на саммите «большой семерки», начавшемся 8 июня в Квебеке, враждебности по отношению к главе Белого дома со стороны лидеров других шести стран — хоть отбавляй. И почву для этого, причем абсолютно осознанно, подготовил сам Дональд Трамп.

Еще в марте он объявил о повышении пошлин на ввозимые в страну из-за рубежа сталь и алюминий. Меры коснулись не только России и Китая, но и вполне дружественных Вашингтону Канады, Индии, Японии и стран Евросоюза. Разумеется, ответная реакция не заставила себя ждать: суммарные контрмеры — в виде повышения пошлин на ввоз целого списка американских экспортных товаров — оцениваются в районе $40 млрд.

Европейская тактика «зуб за зуб» Дональда Трампа почему-то возмутила. В преддверии саммита американский президент обрушился — как водится, через Twitter — на канадского премьера Джастина Трюдо и президента Франции Эммануэля Макрона за использование неденежных барьеров в торговле с США, из-за которой страдают американские сельхозпроизводители.

Ни Джастин Трюдо (которому, к слову, Трамп на днях припомнил еще и сожжение в 1814 году Белого дома, хотя это сделали британцы, а не канадцы), ни президент Макрон (год назад в знак особой дружбы принимавший Трампа на параде в Париже) не стали отказывать себе в ответе. В итоге предшествующие саммиту дни ознаменовались большой виртуальной перепалкой. Глава Елисейского дворца даже предположил, что итоговое коммюнике может быть подписано без США шестью другими странами (в G7 также входят Германия, Япония, Великобритания и Италия).

«Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами», — написал Эммануэль Макрон в своем Twitter накануне встречи «семерки».

Один против всех

Как утверждают американские СМИ, Дональд Трамп — домосед и не любит ночевки в отелях, к которым его часто обязывает работа президентом. А еще он не очень любит многосторонние международные встречи, где по протоколу отношение ко всем лидерам должно быть одинаковым.

Неудивительно, что на нынешний саммит он ехал особенно неохотно. Если верить утечкам в прессе, американский лидер даже подумывал вообще не приезжать в Канаду. Особенно с учетом того, что сразу после «семерки» он должен лететь в Сингапур на более важную для него встречу — с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но в итоге советники убедили президента, что его отсутствие на саммите «семерки» будет воспринято остальными шестью участниками как отступление США на фоне торговых баталий.

Тем не менее, покинуть собрание ведущих экономик мира лидер США намерен на несколько часов раньше. В четверг Белый Дом заявил, что Дональд Трамп не станет присутствовать на субботней сессии по вопросам изменений климата и окружающей среды — его подменит один из советников.

Кроме того, американский лидер загодя открестился и от официальных переговоров с британским премьером Терезой Мэй, которая, в свою очередь, планирует встречаться лично со всеми остальными участниками. Дональд Трамп якобы испытывает к своей британской коллеге антипатию: как утверждают источники в окружении американского президента, глава Белого дома устал от «менторского» тона госпожи Мэй.

Впрочем, воззвания одуматься неоднократно звучали в адрес Дональда Трампа и со стороны других лидеров «семерки». И по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату, и по поводу переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. А также по поводу разрыва ядерной сделки с Ираном: этот шаг остальные участники соглашения — Россия, Китай, Британия, Германия и Франция — встретили в штыки.

Примечательно, что изначально поддержав дипломатический демарш британцев в отношении Москвы после «дела Скрипалей», сейчас Дональд Трамп оказался уже по другую сторону баррикад даже по теме России. Комментируя возможность возобновления формата G8 (то есть возвращения в группу России), канцлер Германии Ангела Меркель выступила против этого шага. Тереза Мэй, как сообщили некоторые СМИ, и вовсе предложила коллегам по «семерке» создать специальное подразделение для борьбы с «российскими кибератаками и тайными убийствами». А Дональд Трамп, напротив, неожиданно заявил о необходимости участия Москвы в будущих саммитах.

Впрочем, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. И дело не только в отсутствии консенсуса по этой теме среди лидеров «семерки». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия «делает акцент на других форматах», поскольку «актуальность этого образования (G7) для российской стороны с годами падает».

Последствия

— Это непростое время в трансатлантических отношениях. Налицо явный конфликт из-за внешней политики США, которые делают четкий упор на собственные интересы и в какой-то степени пренебрегают многосторонними структурами, — отметил в разговоре с «Известиями» глава программы трансатлантических отношений Германского общества внешней политики Хеннинг Рике.

Вместе с тем, по словам эксперта, годами создававшаяся база в отношениях США с Европой настолько прочна как в экономическом, так и военно-политическом смысле, что нынешние конфликты и война слов ее вряд ли подточат.

Более того, остается шанс, что рано или поздно Вашингтон будет вынужден если не вывесить белый флаг, то сбавить обороты в торговой войне, поскольку пока вместо обещанных выгод она бьет по интересам американским производителей и потребителей.

— Торговые войны ведут к удорожанию продуктов. Защищая сталелитейную продукцию, Трамп бьет по отраслям, занимающимся дальнейшей переработкой — они будут платить больше, чем раньше. Это безусловный удар по своим, — заметил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.

По данным международной независимой компании S&P Global Platts, с начала года цены на стальную продукцию в США выросли на 40%, и сейчас они вдвое выше, чем в Европе и Китае. А по расчетам консалтинговой фирмы Trade Partnership, в результате торговой политики нынешнего президента в стране появятся 26 тыс. новых рабочих мест в сталелитейной и алюминиевой отрасли, но другие отрасли потеряют свыше 432 тыс. рабочих мест. И как считает The Washington Post, в это число не входят сотни мест, которые соратники Трампа по Республиканской партии в Конгрессе могут потерять на выборах этой осенью.