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Мэй предложила G7 создать структуру быстрого реагирования на действия РФ

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила создать структуру быстрого реагирования на действия России.

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Глава британского правительства изложила идею на двухсторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7 в Канаде.

Как пишет The Guardian, план британского премьера предусматривает реагирование на широкий круг действий, «начиная от кибератак и заканчивая отравлениями», включая широкий обмен разведывательной информацией о потенциальных угрозах.

Мэй также призвала партнеров к совместной борьбе с «незаконными денежными потоками», чтобы предотвратить «подрыв наших демократий грязными деньгами».

Президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки», заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

Позже сообщалось, что комментарии Трампа по поводу России и G7 «удивили не только союзников США и политиков, но и Совет национальной безопасности» (СНБ) Белого дома. Отмечается, что высказывания президента США не были заранее запланированы.

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