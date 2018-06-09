Мэй предложила G7 создать структуру быстрого реагирования на действия РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила создать структуру быстрого реагирования на действия России.

Глава британского правительства изложила идею на двухсторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7 в Канаде.

Как пишет The Guardian, план британского премьера предусматривает реагирование на широкий круг действий, «начиная от кибератак и заканчивая отравлениями», включая широкий обмен разведывательной информацией о потенциальных угрозах.

Мэй также призвала партнеров к совместной борьбе с «незаконными денежными потоками», чтобы предотвратить «подрыв наших демократий грязными деньгами».

Президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки», заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

Позже сообщалось, что комментарии Трампа по поводу России и G7 «удивили не только союзников США и политиков, но и Совет национальной безопасности» (СНБ) Белого дома. Отмечается, что высказывания президента США не были заранее запланированы.



