Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию нужно вернуть в состав «большой восьмерки» (G8).

Об этом американский лидер сообщил журналистам перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Reuters, Россия также должна присутствовать на саммите G7 8–9 июня в Канаде.

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, во время которого 95,66% жителей полуострова поддержали данное решение. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим.

Возвращение региона в состав РФ стало причиной осложнений отношений со странами Запада. После этого США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия отказались участвовать в работе G8 вместе с Россией и стали проводить встречи в формате G7.