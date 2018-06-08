Антиглобалисты в Канаде проводят шествие против саммита G7

Шествие антиглобалистов против саммит G7 проходит в канадском Квебеке. В демонстрации принимает участие около 300-400 человек. Протестующие сжигают флаги стран-участниц.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.

3 мая Guardian сообщила, что британские власти на саммите намерены призвать союзников пересмотреть линию диалога с Москвой и выработать антироссийскую стратегию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным.