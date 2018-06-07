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Трамп проведет встречи с Трюдо и Макроном на саммите G7

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп в рамках саммита «Большой семерки» (G7) планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

По его словам, это будут важные двусторонние переговоры, касательно торговых вопросов. Чем именно они закончатся Кудлоу предсказывать не стал, сообщает сайт kp.ru.

Саммит лидеров стран G7 — США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония — пройдёт 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным. 

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тему присоединения России к «большой семерке» и  отметил, что страна не заинтересована в участии в «большой восьмерке» в ее нынешнем виде, назвав эту активно обсуждаемую тему «во многом «мифологической».

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