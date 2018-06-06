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Меркель назвала невозможным возвращение России в G8

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным. Соответствующее мнение политик высказала в ходе выступления в бундестаге в среду, 6 июня.

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Меркель обратила внимание, что участники «группы семи» объединены общими ценностями, среди которых — соблюдение международного права. Из–за «аннексии Крыма» исключение России из формата «большой восьмерки» было неизбежным, полагает она.

Однако диалог стран G7 с РФ не обрывается, отметила Меркель и добавила, что всегда выступала за поддержание контактов с Москвой, передает «Газета.ру».

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова поддержали это решение на референдуме.

Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим. Возвращение региона в состав РФ стало причиной осложнений отношений со странами Запада, назвавших произошедшее аннексией.

18 мая президент России Владимир Путин провел встречу с Меркель в Сочи. Стороны, в частности, обсудили проект «Северный поток – 2», транзит газа через Украину, а также обстановку в этой стране в целом. Кроме того, политики говорили о «ядерной сделке» с Ираном и о ситуации вокруг «дела Скрипаля».

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