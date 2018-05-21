В Сочи прошли российско-германские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, выход США из атомной сделки с Ираном и двусторонние отношения, в том числе реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Главы двух стран поручили министрам иностранных дел вернуться к теме создания миссии ООН в Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, а также обсудили возможную встречу «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Украина и Франция.

Перед началом двусторонних переговоров к беседе лидеров России и Германии присоединился глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе разговора, который шел на русском языке, российский премьер сообщил Ангеле Меркель, что новое правительство страны готово к сотрудничеству с немецким кабмином.

Двусторонняя встреча продлилась несколько часов, после чего Владимир Путин и Ангела Меркель дали совместную пресс-конференцию.

— Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты. Российская сторона готова работать вместе с немецкими коллегами на взаимовыгодной основе с учетом интересов народов наших стран, — сказал президент.

«Северный поток – 2»

Одна из таких основ — строительство газопровода «Северный поток – 2». Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против компаний, которые примут участие в этом проекте.

— Можно сказать о редком факте преемственности в деятельности нынешней администрации позиции, которую занимала администрация президента Обамы. Ничего нового мы здесь не видим, — заметил лидер России. — Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно $2–3 млрд в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками.

Владимир Путин заметил: сейчас США возглавляет «крепкий, хороший предприниматель», который продвигает в том числе и интересы своего бизнеса. В частности, пытается обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа, который дороже трубного газа из РФ на 20–25%.

Российский лидер подчеркнул, что после реализации «Северного потока – 2» транзит газа через Украину может продолжиться, если это будет экономически целесообразно.

Крайне показательно, что встреча лидеров России и Германии на высшем уровне традиционно проходит раз в год, считает немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Наиболее важный итог — найденный компромисс по «Северному потоку», отметил эксперт.

— Судя по заявлениям, Москва согласится на сохранение трубопровода через Украину в том или ином виде, а Германия даст зеленый свет на строительство новой ветки газопровода. То есть энергетический альянс, который десятилетиями связывал Россию и Европу, американцам разрушить не удалось, — пояснил «Известиям» Александр Рар.

Украина

Главы России и Германии вновь заявили о безальтернативности Минских соглашений. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили возможность встречи «нормандской четверки», однако пока ее конкретная дата не согласована.

В ходе пресс-конференции российский журналист поднял вопрос о задержании в Киеве руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому предъявили обвинения в госизмене. Глава ФРГ пообещала обсудить ситуацию с президентом Украины Петром Порошенко. Владимир Путин, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной.

— Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню, — заметил он.

Санкции

Прокомментировал президент и инициативу о наказании за участие в реализации антироссийских санкций. По словам главы государства, документ должен быть сбалансированным и не наносить ущерб РФ и компаниям, которые добросовестно работают в нашей стране.

— Уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством Российской Федерации, которое сегодня только окончательно сформировалось, — напомнил глава государства.

Российский лидер подчеркнул: аналогичный закон, защищающий интересы ЕС от трансграничных санкций США, действует и в Европе.

Об изменении санкционной политики в глобальном плане говорить пока рано, считает Александр Рар, однако Москва и Берлин, по всей видимости, сделают всё возможное, чтобы создать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран в сложившейся кризисной ситуации.

— Визит госпожи Меркель еще раз подтвердил: Германия по-прежнему — один из главных партнеров России на Западе. В Берлине понимают, что Германии надо прилагать больше усилий, чтобы сохранить для всей Европы нормальные отношения с Россией, — отметил эксперт.

Иран

Лидеры двух стран еще раз подчеркнули важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану с точки зрения международной и региональной безопасности. 8 мая о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана, — объявил президент США Дональд Трамп.

— Германия, Великобритания, Франция и все наши коллеги в Европейском союзе поддерживают это соглашение. В дальнейшем мы продолжим придерживаться его. Возникла довольно специфическая ситуация, и мы с европейской стороны обсуждаем это с Ираном, — отметила Ангела Меркель, комментируя действия США.

Соглашение несовершенно, но это лучше, чем не иметь никакого, подчеркнула она.

Крайне важен тот факт, что президент РФ и канцлер Германии сделали фактически совместное заявление по Ирану, отметил Александр Рар.

— Россия и ЕС — гаранты этой сделки. И собираются довести ее до конца, несмотря на сопротивление США, — считает он.

Заявления Владимира Путина и Ангелы Меркель по Ирану — четкий сигнал о намерении сохранить договоренности, отметил эксперт.