Меркель заявила о важности диалога с Россией

Диалог с Россией имеет важное значение для Германии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выступая в бундестаге, она отметила, что взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.

При этом глава германского кабмина признала, что согласовывает многие шаги во внешней политике, в том числе переговоры с Москвой, Францией и другими партнерами, пишет ZEIT ONLINE.

18 мая президент России Владимир Путин провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Стороны, в частности, обсудили проект «Северный поток – 2», транзит газа через Украину, а также обстановку в этой стране в целом. Кроме того, политики говорили об «атомной сделке» с Ираном и о ситуации вокруг «дела Скрипалей».