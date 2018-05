Меркель призналась в необходимости остаться канцлером из-за Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с экс-президентом США Бараком Обамой заявила, что была вынуждена идти на четвертый срок, чтобы противодействовать Дональду Трампу после его избрания, рассказал советник Обамы по национальной безопасности Бен Родс.

Об этом он пишет в своей книге «The World as It Is», выдержки из которой приводит The New York Times.

Кроме того, по словам Родса, премьер-министр Японии Синдзо Абэ якобы извинился перед Обамой за встречу с Трампом сразу после выборов в нарушение протокола, сообщает «РИА Новости».

17 мая Трамп призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» и активизировать переговоры по новому торговому соглашению между Соединенными Штатами и Евросоюзом во избежание введения пошлин на сталь и алюминий.

В ответ министр экономики Германии отметил, что США совершают нападки на «Северный поток – 2», чтобы нарастить собственный экспорт газа, и призвал Вашингтон быть готовым к тому, что ЕС поставит во главу угла собственные экономические интересы.