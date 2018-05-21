Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным в Сочи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко рассказала об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 18 мая. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Федеральный канцлер проинформировала главу Украинского государства об итогах недавних переговоров с президентом РФ в Сочи», — говорится в сообщении на сайте президента республики.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по развитию ситуации в Донбассе и обсудили совместные усилия для реализации Минских соглашений. Кроме того, лидеры двух стран затронули в ходе беседы вопросы безопасности, касающиеся строительства газопровода «Северный поток-2». Порошенко и Меркель также условились поддерживать тесный диалог на двустороннем уровне.

По итогам переговоров с Ангелой Меркель 18 мая президент России Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» открыт для участия других стран, при этом канцлер ФРГ указала на необходимость сохранить транзит газа через Украину.