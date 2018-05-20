Порошенко рассказал о своей «миссии»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем «предназначении» в ходе чествования памяти жертв политических репрессий.

«Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Мы — украинский народ, сделали свой выбор. Мы уверенно выходим из зоны российского влияния», — приводит его слова УНН.

Политик пояснил, что сегодня Киев последовательно проводит госполитику на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, обеспечение «соблюдения идеалов гуманизма и демократии», гражданских прав и свобод.

Порошенко заверил, что будет продолжать эту работу так долго, сколько «даст силы Господь Бог» и украинский народ.

Сегодня президент Украины также перечислил свои главные достижения на посту главы государства. Среди них — усиление армии и введение безвиза с ЕС.