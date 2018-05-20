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Порошенко рассказал о своей «миссии»

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем «предназначении» в ходе чествования памяти жертв политических репрессий.

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«Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Мы — украинский народ, сделали свой выбор. Мы уверенно выходим из зоны российского влияния», — приводит его слова УНН.

Политик пояснил, что сегодня Киев последовательно проводит госполитику на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, обеспечение «соблюдения идеалов гуманизма и демократии», гражданских прав и свобод.  

Порошенко заверил, что будет продолжать эту работу так долго, сколько «даст силы Господь Бог» и украинский народ. 

Сегодня президент Украины также перечислил свои главные достижения на посту главы государства. Среди них — усиление армии и введение безвиза с ЕС.

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