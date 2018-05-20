Порошенко отчитался о сносе памятников Ленину

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в стране снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. Такое заявление он сделал по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба украинского лидера.

По словам политика, в конце 2013 года карта Украины «выглядела словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС»: города и поселки были щедро утыканы идолами Ленина и его соратников.

«Мог ли я как президент оставить всё это так, как было на момент моего прихода к власти? Я убежден: категорически нет... Одних только памятников Ленину демонтировали почти 1,5 тыс.», — сказал Порошенко.

Он добавил, что также были переименованы 52 тыс. площадей и улиц, почти 1 тыс. населенных пунктов по всей Украине.

Закон о декоммунизации, предполагающий переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, был принят на Украине в мае 2015 года.

Так, в конце апреля года депутаты Верховной рады решили переименовать Днепропетровскую область в Сечяславскую.