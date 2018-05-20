Порошенко заявил о намерении выйти из ряда договоров в рамках СНГ

Украина выйдет из ряда международных договоров, заключенных в рамках Союза независимых государств (СНГ). Шаг обусловлен национальными интересами страны, заявил президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода после распада СССР. Именно поэтому государство так и не стало полноценным членом союза, сообщает «РИА Новости».

Ранее сегодня Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.

Киев уже не в первый раз поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Эту тему обсуждают с 2005 года. В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти объявили о решении покинуть содружество.

Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ и протокол к соглашению в декабре 1991 года. При этом Киев не ратифицировал Устав Содружества и не стал полноправным членом организации.