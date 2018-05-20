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Порошенко заявил о намерении выйти из ряда договоров в рамках СНГ

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Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko
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Украина выйдет из ряда международных договоров, заключенных в рамках Союза независимых государств (СНГ). Шаг обусловлен национальными интересами страны, заявил президент Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что Украина рассматривала СНГ как инструмент цивилизованного развода после распада СССР. Именно поэтому государство так и не стало полноценным членом союза, сообщает «РИА Новости».

Ранее сегодня Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.

Киев уже не в первый раз поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Эту тему обсуждают с 2005 года. В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией украинские власти объявили о решении покинуть содружество.

Украина ратифицировала соглашение о создании СНГ и протокол к соглашению в декабре 1991 года. При этом Киев не ратифицировал Устав Содружества и не стал полноправным членом организации.

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