Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал три своих главных достижения на посту главы государства.

Наиболее значимыми для Украины, по мнению Порошенко, являются «усиление армии, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом и безвизовый режим более чем со 100 странами».

«…Хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, но и имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета», — цитирует Порошенко УНИАН.

Украинский лидер также подчеркнул, что на обороноспособность страна тратит около 6% ВВП (100 млрд гривен), а другие страны «только 1%». При этом Порошенко представил, как бы развивалась Украина, если бы эти деньги пошли на другие цели.

«Я только могу представить, если бы эти 100 млрд гривен сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины. Какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей», — сказал президент.

Порошенко неоднократно заявлял о «мощи» украинской армии, которая, по его словам, «способна противостоять любому государству».

8 апреля он похвастался тем, что вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли восьмое место в рейтинге сильнейших армий Европы.

При этом экс-командир ВСУ Владимир Шилов назвал заявления украинского лидера ложью, так как в последнее время ситуация в армии «сильно ухудшилась», а более 50% контрактников с радостью бы ушли на гражданку.