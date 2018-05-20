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Порошенко рассказал о борьбе Украины с советско–российской идеологией

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Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в области политики национальной памяти властями страны сделано многое, и уточнил, что страна продолжает борьбу с советско-российской идеологией.

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Об этом политик заявил в ходе выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий, передает телеканал «112 Украина».

Порошенко обратил внимание, что жители Украины стали отмечать День памяти и примирения вместе с Европой 8 мая, а День Победы имеет совсем другую традицию празднования.

Кроме того, украинский лидер указал, что установлены новые даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника.

В очередной раз Порошенко заявил, что в военном календаре «не должно быть ничего общего со страной-агрессором».

«Поэтому в конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ», — заявил Порошенко.

В 2014 году Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля, в этом году перенесено и празднование Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля.

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