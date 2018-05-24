Меркель допустила уход части европейских компаний из Ирана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что части европейских компаний придется уйти из Ирана из-за американских санкций.

«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана», — сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, состоявшейся в четверг, 24 мая. Слова канцлера приводит «РИА Новости».

При этом Меркель добавила, что Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политик отметила, что соглашение по Ирану «не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные».

Ранее, 18 мая, Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным также подтвердила приверженность ФРГ и других стран Евросоюза иранской ядерной сделке.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (РФ, Германия, Франция, Китай, США и Великобритания). Соглашение ограничивало ядерные разработки иранской стороны в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и ЕС.