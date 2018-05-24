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Меркель допустила уход части европейских компаний из Ирана

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Фото: REUTERS/Jason Lee/Pool
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что части европейских компаний придется уйти из Ирана из-за американских санкций.

«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана», — сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, состоявшейся в четверг, 24 мая. Слова канцлера приводит «РИА Новости».

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При этом Меркель добавила, что Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политик отметила, что соглашение по Ирану «не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные».

Ранее, 18 мая, Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным также подтвердила приверженность ФРГ и других стран Евросоюза иранской ядерной сделке.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (РФ, Германия, Франция, Китай, США и Великобритания). Соглашение ограничивало ядерные разработки иранской стороны в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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