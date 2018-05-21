Иран обещал ЕС соблюдать ядерную сделку при компенсации урона от санкций

Иран обещал Евросоюзу придерживаться соглашения СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона, сообщает газета The Wall Street Journal.

О возможности компенсации заявляли европейские политики ранее.

«Мы надеемся, то, что они представили нам, материализуется», — заявил руководитель Организации по атомной энергии Республики Иран Али Акбара Салехи.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания СВПД.