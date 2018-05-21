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Иран обещал ЕС соблюдать ядерную сделку при компенсации урона от санкций

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Иран обещал Евросоюзу придерживаться соглашения СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона, сообщает газета The Wall Street Journal.

План без выхода
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О возможности компенсации заявляли европейские политики ранее.

«Мы надеемся, то, что они представили нам, материализуется», — заявил руководитель Организации по атомной энергии Республики Иран Али Акбара Салехи.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания СВПД.

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