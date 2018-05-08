СМИ сообщили о решении Трампа возобновить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит во вторник о решении возобновить санкции против Ирана. Это станет первым шагом на пути выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Источник телеканала CNN отметил, что данный вариант является неокончательным и американский лидер может изменить свое решение.

Он добавил, что процесс введения санкций может занять несколько месяцев, поскольку властям предстоит разработать руководство для компаний и банков по реализации санкционного режима.

Дональд Трамп неоднократно подвергал критике СВПД по иранской ядерной программе. Ранее газета The New York Times сообщила о намерении президента США выйти из сделки и ввести против Ирана дополнительные санкции.

Соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) было подписано в 2015 году. Оно подразумевает отказ Тегерана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.