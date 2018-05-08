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СМИ сообщили о решении Трампа возобновить санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит во вторник о решении возобновить санкции против Ирана. Это станет первым шагом на пути выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Источник телеканала CNN отметил, что данный вариант является неокончательным и американский лидер может изменить свое решение.

Он добавил, что процесс введения санкций может занять несколько месяцев, поскольку властям предстоит разработать руководство для компаний и банков по реализации санкционного режима.

Дональд Трамп неоднократно подвергал критике СВПД по иранской ядерной программе. Ранее газета The New York Times сообщила о намерении президента США выйти из сделки и ввести против Ирана дополнительные санкции.

Соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) было подписано в 2015 году. Оно подразумевает отказ Тегерана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

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