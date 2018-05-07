Трамп обвинил Керри в «незаконной теневой дипломатии» из-за сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря страны Джона Керри в ведении «теневой дипломатии» по вопросу ядерной сделки с Ираном. Он не исключил, что его действия являются незаконными.

«Соединенным Штатам не нужна, возможно, незаконная теневая дипломатия Джона Керри по иранской сделке, переговоры о которой провели плохо. Именно он создал весь этот хаос в первую очередь», — написал Трамп в Twitter.

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

Ранее в СМИ появилась информация, что Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Политики, в частности, обсуждали иранскую военно-ядерную программу и искали пути сохранения действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). За последние два месяца состоялись две встречи.

Иран и «шестерка» международных посредников заключили в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий, призванный урегулировать многолетнюю проблему иранского атома.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из сделки, если соглашение не будет «исправлено». С января текущего года Великобритания, Франция, Германия и США прорабатывают дополнительное соглашение к СВПД.