Трамп обвинил Керри в «незаконной теневой дипломатии» из-за сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря страны Джона Керри в ведении «теневой дипломатии» по вопросу ядерной сделки с Ираном. Он не исключил, что его действия являются незаконными.
«Соединенным Штатам не нужна, возможно, незаконная теневая дипломатия Джона Керри по иранской сделке, переговоры о которой провели плохо. Именно он создал весь этот хаос в первую очередь», — написал Трамп в Twitter.
Ранее в СМИ появилась информация, что Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Политики, в частности, обсуждали иранскую военно-ядерную программу и искали пути сохранения действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). За последние два месяца состоялись две встречи.
Иран и «шестерка» международных посредников заключили в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий, призванный урегулировать многолетнюю проблему иранского атома.
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании выйти из сделки, если соглашение не будет «исправлено». С января текущего года Великобритания, Франция, Германия и США прорабатывают дополнительное соглашение к СВПД.