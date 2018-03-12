Трамп раскрыл условие возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из ядерного соглашения, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на «значительные изменения». Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По данным издания, заявление Трамп сделал в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 5 марта в Белом доме. По словам американского лидера, в настоящее время Франция, Германия и Великобритания предлагают только «косметические изменения», которые он считает неудовлетворительными. Президент США подчеркнул, что хочет «значительных изменений» в самой сделке, а не дополнительных соглашений между Вашингтоном и европейскими странами.

Сообщается, что Трамп намерен достигнуть соглашения с Францией, Германией и Великобританией до 12 мая текущего года, передает «РИА Новости».

Ранее вице-президент США Майк Пенс обвинил Иран в разработке баллистических ракет и в поддержке террористов. Он отметил, что Трамп пока не вводит повторные санкции против Тегерана, чтобы урегулировать разногласия в ядерной сделке. Далее таких послаблений не будет, пригрозил Пенс.

Тегеран, в свою очередь, обвинил Брюссель и Вашингтон в нарушении соглашения по ядерной программе. По словам главы МИДа Ирана Джавада Зарифа, условия ядерной сделки нарушили США и ЕС из-за политики американских властей.

Зариф обратил внимание, что государства ЕС не смогли выполнить свою часть договора, в частности, в банковском секторе. По его словам, именно поэтому ни Брюссель, ни Вашингтон «не могут диктовать условия стране, которая до конца выполнила свои обязательства».

Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. По его итогам был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.