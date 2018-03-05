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Роухани призвал наказать страны за поставки оружия арабской коалиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Ирана Хасан Роухани призвал наказать страны, которые поставляют оружие арабской коалиции во главе с Эр-Риядом.

«Мы являемся свидетелями военных преступлений в Йемене, и поэтому страны, поставляющие оружие Саудовской Аравии и аравийской коалиции, должны быть привлечены к ответственности», — заявил иранский лидер в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Роухани обратил внимание коллеги также на тяжелую гуманитарную обстановку, которая сложилась в Йемене в результате бомбардировок коалиции. Глава государства призвал Париж и Европу оказать помощь и поддержку жителям этой страны.

Кроме того, президент Ирана обсудил с Макроном ситуацию в Сирии, подчеркнув необходимость скорейшего установления там мира и стабильности.

«Мы полностью готовы к установлению многостороннего партнерства с другими влиятельными странами с целью оказания гуманитарной помощи сирийскому народу», — приводит слова Роухани ТАСС.

Иранский лидер также высоко оценил позицию Парижа в отношении сделки по ядерной программе Тегерана, которую, как отметил Роухани, они намерены выполнять, пока соглашение соблюдают другие его участники.

В понедельник, 5 марта, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с официальным визитом в Иран.

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