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Иран обвинил США и Евросоюз в нарушении соглашения по ядерной программе

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Тегеран обвинил Брюссель и Вашингтон в нарушении соглашения по ядерной программе Ирана. Это заявление сделал глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью в преддверии визита в страну главы МИД Франции.

Рябков обсудил с представителем ЕС ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Etemaad.

По словам дипломата, условия ядерной сделки по состоянию на сегодняшний день нарушили две стороны: США и ЕС. «Американцы (нарушили соглашение. — Ред.) — из-за политики Вашингтона, а европейцы — из-за политики Соединенных Штатов», — заявил глава МИД Ирана.

Зариф обратил внимание, что государства Европы не смогли выполнить свою часть договора, в частности в банковском секторе, и поэтому ни Брюссель, ни Вашингтон «не могут диктовать условия стране, которая до конца выполнила свои обязательства».

Соглашение по иранской ядерной программе было подписано в Вене летом 2015 года. Участниками договора стали Иран, Россия, США, Китай, Франция, ФРГ и Великобритания. Документом предусмотрен отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

3 марта Иран заявил о своей готовности к выходу США из ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике соглашение по ядерной программе Ирана, отмечая, что это «одно из самых слабых соглашений, которое ему доводилось видеть». 

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