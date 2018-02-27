Франция обеспокоена ракетной программой Ирана

Франция привержена выполнению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранскому атому, однако ракетная программа республики вызывает обеспокоенность. С таким заявлением выступил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что Париж выступает за выполнение положений Венского соглашения, о чем была оповещена американская сторона. При этом французские власти обеспокоены ракетной программой Ирана.

«В том, что касается баллистических ракет, нас эта ситуация очень беспокоит. Я скоро поеду в Тегеран, в следующий понедельник, я об этом четко скажу тегеранским властям», — приводит «Интерфакс» слова французского дипломата.

Как писал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике СВПД. Он отмечал, что это «одно из самых слабых соглашений, которое ему доводилось видеть». Американский лидер также не исключал выхода из СВПД.

В свою очередь, иранские власти назвали подобный шаг ошибкой, которая «вызовет сожаление у тех, кто его совершил».