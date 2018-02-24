Трамп раскритиковал Россию и Иран за действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп считает, что действия России в отношении сирийского мирного населения заслуживают осуждения. Об этом он заявил на пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом в субботу, 23 февраля.

Таким образом Трамп прокомментировал ситуацию в Восточной Гуте.

«То, что сделали Россия, Иран и Сирия недавно, — это гуманитарное бесчинство», — цитирует Трампа «Газета.ру».

22 февраля заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности заявил, что по районам Восточной Гуты ведутся интенсивные обстрелы и бомбардировки с воздуха. При этом одновременно с обстрелами Восточной Гуты происходят обстрелы Дамаска.

20 февраля российский центр в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из пригорода Дамаска –– Восточной Гуты. Обстрелу также подверглись жилые кварталы. Погибли не менее 100 мирных жителей.

22 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Россия, Иран и Сирия несут ответственность за эти события.