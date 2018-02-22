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Песков рассказал об ответственных за ситуацию в Восточной Гуте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителей госдепартамента США и ООН об ответственности Москвы за ситуацию в Восточной Гуте.

20 февраля российский центр в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из пригорода Дамаска –– Восточной Гуты.  Обстрелу также подверглись жилые кварталы. Погибли не менее 100 мирных жителей.

«Вы знаете, что за ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживает террористов, которые по-прежнему там остаются. Ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств. Именно они ведут на земле в Сирии непримиримую борьбу с террористами», –– подчеркнул Песков.

Накануне пресс-секретарь президента также отметил, что обвинения США и ООН в адрес России по поводу гибели мирных жителей беспочвенны и безосновательны.

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