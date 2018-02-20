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Стало известно об обстреле российского Центра примирения в Дамаске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник, 20 февраля, попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Потерь среди российских военных нет, сообщили в центре.

Уточняется, что обстрелу также подверглись жилые кварталы и гостиницы. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. В течение суток ранения в результате обстрелов получили не менее девяти жителей Дамаска. 

«Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений», — цитирует представителя центра «Интерфакс».

Ранее в феврале официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что, по данным ведомства, в Сирии могли погибнуть пятеро россиян, не имеющих отношения к Вооруженным силам страны. Речь идет об инциденте, произошедшем в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. СМИ утверждают, что при обстреле проправительственных формирований могли погибнуть до 600 человек, в том числе граждане России.

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